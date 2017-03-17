В России отметил, что принятое Киевом решение блокирования сообщение с Донбассом противоречит минским соглашениям.

В России заявили, что могут отменить признание паспортов террористических ЛНР и ДНР , если Украина выполнит Минские соглашения.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, украинские власти должны отменить карательную операцию, отвести вооружения, провести конституционную реформу с закреплением особого статуса Донбасса, признать местные выборы и выполнить пункт, касающийся полного восстановления социально-экономических связей.

При этом постпред России отметил, что принятое Киевом на этой неделе решение заблокировать транспортное сообщение с Донбассом лишено здравого смысла и противоречит минским соглашениям.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" террористических ЛДНР.