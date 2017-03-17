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В России назвали условия, при которых Москва откажется от признания паспортов ДНР и ЛНР

Сегодня, 10:49

В России отметил, что принятое Киевом решение блокирования сообщение с Донбассом противоречит минским соглашениям.

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В России заявили, что могут отменить признание паспортов террористических ЛНР и ДНР, если Украина выполнит Минские соглашения.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, украинские власти должны отменить карательную операцию, отвести вооружения, провести конституционную реформу с закреплением особого статуса Донбасса, признать местные выборы и выполнить пункт, касающийся полного восстановления социально-экономических связей.

При этом постпред России отметил, что принятое Киевом на этой неделе решение заблокировать транспортное сообщение с Донбассом лишено здравого смысла и противоречит минским соглашениям.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" террористических ЛДНР.

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