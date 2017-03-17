В России отметил, что принятое Киевом решение блокирования сообщение с Донбассом противоречит минским соглашениям.
Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет РИА Новости.
Как говорится в сообщении, украинские власти должны отменить карательную операцию, отвести вооружения, провести конституционную реформу с закреплением особого статуса Донбасса, признать местные выборы и выполнить пункт, касающийся полного восстановления социально-экономических связей.
При этом постпред России отметил, что принятое Киевом на этой неделе решение заблокировать транспортное сообщение с Донбассом лишено здравого смысла и противоречит минским соглашениям.
Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" террористических ЛДНР.