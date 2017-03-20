В России "паспорта" ДНР и ЛНР приравняли к украинским

Жители ЛДНР могут находиться на территории РФ 90 дней, потом на такой же срок должны уехать.

На территории Российской Федерации для лиц, получивших "паспорта" террористических "Донецкой и Луганской народных республик" , действуют те же миграционные правила, что и для остальных граждан Украины.

Об этом рассказали два собеседника в Госдуме РФ, а также подтвердил представитель миграционного управления МВД РФ, член Совета по правам человека при президенте и представитель ЛНР, сообщает РБК.

Российские власти не стали давать жителям ЛДНР упрощенный порядок пребывания на территории страны, где они могут находиться, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну.

"Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали", — рассказал изданию депутат Госдумы РФ.

Другой собеседник издания в парламенте объяснил, что в указе президента РФ Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на остальных украинцев.

"Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще", — сообщил он, напоминая, что и российские банки не сразу стали обслуживать по так называемым "паспортам", выданным жителям ОРДЛО.

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ Владимир Иванов подтвердил изданию, что Россия считает жителей ЛДНР все равно иностранцами, гражданами Украины".

"Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать", — уточнил он.

При этом, по словам одного из боевиков ДНР, на практике эти лица не заполняют миграционную карту.

Напомним, Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.