В России приписали Мэй оскорбление Лаврова. Захарова, не разбираясь, закатила скандал

Российский телеграм-канал не только дал неправильный перевод тезиса, но и приписал авторство британскому премьеру. Фейк подхватили российские СМИ.

Сегодняшнее заседание британского парламента спровоцировало дипломатический скандал в России. Впрочем, основная вина за данный инцидент легла на телеграм-канал "Незыгарь" и спикера Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову, которая, не разобравшись в вопросе, поспешила весьма жестко отреагировать на якобы "попрание профессиональной чести" своего шефа.

Суть конфликта описана на телеграм-канале "Методичка". Премьер Британии Тереза Мэй в среду выступала в парламенте, где рассказала о высылке российских дипломатов и других санкциях в отношении РФ. Текстовую трансляцию вел РБК. В 15:53 РБК написал следующее:

"Теперь Мэй должна будет ответить на вопросы парламентариев. Ее спрашивают о том, какие меры она приняла, с кем в России разговаривала о сложившейся ситуации. "Я не понял ни слова из того, что сказал министр иностранных дел, но он не достоин своего поста", — говорит выступающий. Судя по реакции Мэй, она не согласна с ним".

На видео с 13:50 минуты

Просто "выступающим" издание почему-то назвало лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина. Причем говорил он о главе британского (а отнюдь не российского) МИД Борисе Джонсоне, которого и назвал недостойным своего офиса.

Далее телеграм-канал "Незыгарь" переврал непонятное сообщение РБК и выдал:

"Мэй: министр иностранных дел России не достоин своего поста".

Это слова Корбина, а не Мэй. Это слова про Джонсона, а не про Лаврова. Но бурная реакция последовала тут же. В частности, российская журналистка Маргарита Симоньян написала: "'Министр иностранных дел России не достоин своего поста' - Мэй. Министр им давно ответил, помнится. Ху ар ю ту факинг лекча ми".

А далее скандал вышел на государственный уровень, так как инцидент прокомментировал уже официальный представитель МИД РФ – Мария Захарова. У себя в Facebook она написала: "Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон (о котором, собственно, и шла речь – ред.)".

Позднее Захарова отредактировала свой пост, но к тому времени его уже успели подхватить большинство российских СМИ. Так, ТАСС и десятки СМИ дали новости с заголовками типа: "Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ".

Ранее Захарова, комментируя британский ультиматум, заявила, что с ядерным государством нельзя разговаривать на языке ультиматумов. По словам Захаровой, в британском МИД работают некомпетентные сотрудники, которые не владеют информацией, поэтому способны только пугать.

Как сообщалось, власти Великобританию вышлют 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.