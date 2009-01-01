В России продлили арест украинцу Павлу Грибу, похищенному в Беларуси ФСБ

Арест продлен до 4 января следующего года.

Павел Гриб. Фейсбук И.Гриба

В России, похищенному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Павлу Грибу , продлил арест до 4 января 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет УНИАН.

"Арест продлён до 4 января следующего года", — сказал собеседник агентства.



Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его вновь перевели в следственный изолятор.

По состоянию на 18 сентября отец задержанного украинца Игорь Гриб сообщил, что не располагает информацией о состоянии здоровья сына.

6 октября адвокат Евгения Закревская сообщила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрава и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи быстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", — написала адвокат.