В России прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса: развязал руки "партии войны"

В МИД отметили, что закон "окончательно подтвердил" нацеленность украинской власти на силовое решение конфликта на Донбассе.

Reuters

Как сообщается на сайте МИД РФ, подписанный президентом Украины 20 февраля закон "окончательно подтвердил" нацеленность украинской власти на силовое решение конфликта на Донбассе.

"24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины", – говорится в сообщении.

В российском МИД считают, что таким образом президент Украины Петр Порошенко "фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны".

"Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата не контролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", – уверены в РФ.

В ведомстве выразили надежду, что "западные кураторы" могут повлиять на решение Киева и "не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности".

Как известно, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.

Напомним, ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о смене формата операции на Донбассе. В частности, речь идет о переходе от антитеррористической операции к операции Объединенных сил.