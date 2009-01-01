В России прозрели. Выборы на Донбассе проводить невозможно

Главная задача на данный момент — "вернуть стороны на рельсы выполнения минских договоренностей", сказал Лукашевич.

Миссия ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация. Twitter Выборы на оккупированном Донбассе не удастся провести в ближайшее время из-за вооруженного противостояния.

Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает ТАСС.

"В нынешних военных условиях конфликта очень трудно представить себе ближайшую перспективу проведения каких-то выборов, — сказал он. — В ОБСЕ пока этим не занимаются, учитывая, что нет принципиальной договоренности по этим вопросам в более высоких форматах.

Надо исходить из того, что главная сейчас задача — прекратить вооруженное противостояние, вернуть стороны на рельсы выполнения минских договоренностей и последующих решений контактной группы по отводу вооружений, по разведению сил и средств и так далее", — заявил дипломат.

По его словам, главная задача на данный момент — "вернуть стороны на рельсы выполнения минских договоренностей".

Также Лукашевич заявил, что параллельно должны развиваться процессы, связанные с решением комплекса политических вопросов.

"Это и выборы, и статус региона, и амнистия — все, что последовательно прописано в минских договоренностях и на что есть принципиальное достигаемое согласие в рамках нормандского формата", — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин ответил послу Германии: выборы на Донбассе до вывода войск РФ — фарс.