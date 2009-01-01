В России разбился вертолет, видео с места происшествия

Инцидент случился в Краснодарском крае страны.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

В Краснодарском крае— возле поселка Малый Утриш (находится в Анапском районе) —Robinson-66, погиб пилот.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ и собственных источников.

В частности, собеседник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии сообщил, что летчик в темное время суток мог не заметить скалу, из-за чего произошло столкновение.

"… Полит погиб, на борту вертолета находился лишь он… Рейс был зарегистрирован по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо", — отметило агентство.

Напомним, 20 августа на юго-западе Швейцарии в горном районе упал и загорелся легкомоторный тренировочный самолет Piper Warrior II HB PTL, погибли три человека, которые были на борту.

Видео: РЕН ТВ. Новости