В России разбился вертолет, видео с места происшествия

Инцидент случился в Краснодарском крае страны.
Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ и собственных источников.
В частности, собеседник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии сообщил, что летчик в темное время суток мог не заметить скалу, из-за чего произошло столкновение.
"… Полит погиб, на борту вертолета находился лишь он… Рейс был зарегистрирован по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо", — отметило агентство.
Напомним, 20 августа на юго-западе Швейцарии в горном районе упал и загорелся легкомоторный тренировочный самолет Piper Warrior II HB PTL, погибли три человека, которые были на борту.
Видео: РЕН ТВ. Новости