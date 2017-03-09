В России решили отправлять на Донбасс вполовину меньше "гумконвоев"

С апреля на восток нашей страны, возможно, будет вторгаться только один российский "гуманитарый конвой" в месяц.

Авто из состава российского "гумконвоя" фото: mchs.gov.ru

Cтатс-секретарь, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Владимир Артамонов заявил, что страна с апреля будет отправлять на Донбасс одинв месяц вместо двух.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам чиновника, такое нововведение связано с "достаточностью удовлетворенности тех потребностей, которые есть по юго-востоку Украины".

"В основном это продукты питания и медикаменты... С апреля будет только один конвой в месяц, а не два, как обычно", — отметил Артамонов.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков говорил, что за шесть месяцев 2017 года страна планирует отправить на восток Украины шесть "гумконвоев". Ознакомиться с его сведениями можно здесь.