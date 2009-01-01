В России суд снова продлил арест Сущенко

Со мной все хорошо, чувствую себя нормально, сказал украинец.

Суд над украинцем проходил в закрытом режиме УНИАН

В Москве Лефортовский райсуд снова продлил срок содержания под стражей задержанного в РФ украинского журналиста, он будет арестован до 30 апреля.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что суд проходил в закрытом режиме, судья полностью удовлетворив ходатайство гособвинителя.

В зале журналисты могли присутствовать только в начале заседания и при оглашении вердикта.

"Таким образом, было отклонено ходатайство защиты о проведении открытого заседания, так как предметом рассмотрения суда является продление срока содержания под стражей, а не рассмотрение дела по существу, где есть "гостайна", — говорится в статье.

Перед началом заседания суда Сущенко поблагодарил свою семью и всех неравнодушных за поддержку. "Со мной все хорошо, чувствую себя нормально, все будет хорошо. Я вас люблю", — сказал он.

Напомним, Роман Сущенко — парижский корреспондент агентства "Укринформ". Его задержили в Москве, куда он прибыл по личным делам, в начале октября 2016 года, обвинили в шпионаже и арестовали.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с задержанием сотрудника СМИ, а премьер-министр Владимир Гройсман призвал международное сообщество и правозащитные организации выступить в защиту украинца.

Позже, 24 января текущего года, стало известно, что во французском Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюци, в которой, в частности, требует от России освободить Романа Сущенко.

Видео: facebook.com/UNIAN.net