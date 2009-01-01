В России впал в кому украинский политзаключенный Клых: адвокат уточнил дату

По каким причинам Клых оказался в таком тяжелом состоянии выяснить нет возможности, говорит Новиков.

Станислав Клых. Facebook Антона Наумлюка

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клых впал в кому еще в начале сентября 2017 года, именно тогда к нему приезжала мать.

По словам адвоката Ильи Новикова, на данный момент информации о пребывания политзаключенного в больнице нет, сообщает "112.ua".

"Эта информация (о коме, — ред.) несколько устарела: он впадал в кому в начале сентября, и где-то более месяца назад его посетила его мать. Она увидела его в плохом состоянии, но по крайней мере он в сознании. Здоровье ухудшилось за последние месяцы, но новой информации о том, что он снова попал в больницу, у нас нет. Его посетят консулы. У нас нет определенной информации, какие именно лекарства ему давали.

Нам сообщили, что якобы по собственной просьбе он был переведен в эту больницу. Мы в это не очень верим. Но нет способа получить точную информацию, по каким причинам он оказался в таком состоянии. Российская тюремная система настаивает на том, что эта информация не для разглашения определенным лицам, включая адвокатов и семьи этих людей", — заявил Новиков.

В комментарии "Крым.Реалии" крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева заявила, что состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

"Я разговаривала с его мамой (мамой Клыха), она ездила к нему недавно, и он действительно находится в очень тяжелом состоянии. Его забирали в психиатрическую клинику, так напичкали лекарствами, что он 6 дней провел в коме, у него пролежни. Мама очень расстраивается, говорит, что, может быть, сейчас его еще можно спасти, чтобы хоть какой-то разум у него остался... Речь идет о сохранении жизни", — сказала Афанасьева.

Напомним, в мае 2016 года в Чечне (входит в состав РФ) судья верховного суда республики Вахит Исмаилов приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы. Позже член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинец сошел с ума из-за пыток.