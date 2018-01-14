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В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за "действия на Донбассе"

Сегодня, 17:30

В Следкоме РФ по "146 уголовным делам проходят 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства".

Украина, армия, ВСУ, шеврон
gs.sloboda.net
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи ведут 209 уголовных дел против должностных лиц Вооруженных сил Украины и высшего военного руководства, обвиняя их в "особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества".

Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

По его словам, по указанным делам "привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства".

Он обвинил украинских военных в том, что они якобы в течение трех лет "неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей".

"Следком РФ квалифицирует эти действия по статье УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", — отметил он.

Также Бастрыкин заявил, что Следком расследует обстоятельства нападений на российские заграничные учреждения на территории Украины.

"Проведен комплекс следственных действий, позволивший установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении 8 граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск", — заявил он.

Быстрыкин также рассказал, что по фактам действий "украинских националистов с памятниками в г. Глиняны Львовской области и Новомосковске Днепропетровской области Следком возбудил уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко  за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

 Также ранее в Следкоме РФ решили, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне и пытал российских солдат.   
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Следком, Россия, Бастрыкин, уголовное дело, ВСУ, руководство, Донбасс
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