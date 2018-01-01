В России завели уголовное дело на Авакова

В РФ считают, что в результате действий чиновника были "грубо нарушены" права россиян.

В РФ возбудили уголовное дело в отношении Арсена Авакова фото: mvs.gov.ua

В Российской Федерации главное следственное управление Следственного комитата страны возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины — Арсена Авакова

В РФ чиновника считают причастным к воспрепятствованию свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах российского президента 18 марта (п. "в" ч. 2 ст. 141 уголовного кодекса), говорится на сайте СК.

"… действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан РФ… для участия в выборах президента", — отметили в ведомстве.

По его данным, "в результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации".

Напомним, 16 марта Арсен Аваков написал, что в день голосования на выборах президента России ее граждан не пустят в дипломатические представительства государства в Украине. Позже в посольстве РФ заявили, что сотрудники Нацполиции не имеют права не допускать россиян на избирательные участки.