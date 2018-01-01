"В рот лезть не дам": Савченко рассказала о незаконных действиях властей и что считает пытками

Нардеп отказалась сдавать биоматериал.

Савченко пообещала разбить доказательства обвинения в суде. УНИАН

Арестованная народный депутат

на сегодняшнем суде заявила,

что за ней незаконно следили более года и осуществляли другие следственные действия, о чем свидетельствуют протоколы допросов свидетелей по ее делу.

В частности, свидетель Березень на допросе рассказал, что записывал Савченко на диктофон в августе прошлого года. При этом в то время у депутата еще была депутатская неприкосновенность, которую сняли только 22 марта этого года.

"В суде по делу встретимся по сути, я разобью ваши доказательства полностью", – цитирует Савченко Страна.ua.

При этом нардеп отказалась сдавать биоматериал: "Ко мне в рот лезть не дам". По ее словам, в материалах дела есть показания свидетеля Ляща. Тот утверждает, что после встречи с Савченко и Рубаном на территории воинской части в Хмельницком убирал окурки от сигарет марки "Прилуки" (красные). Савченко утверждает, что эти сигареты курила она, так что на них есть ее биоматериал.

"Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками", – подчеркнула Савченко.

Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущен ряд нарушений.

Позднее Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе. Тестирование на детекторе лжи длилось шесть часов, отметила политик.

Политика подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.