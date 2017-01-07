В рождественскую ночь российские оккупанты били из пушек и минометов, ранены два бойца АТО

В рождественскую ночь активность противника несколько уменьшилась, за исключением Мариупольского направления.

Вражеская артиллерия на Донбассе Facebook/Евгений Крыжин

За минувшие сутки в зоне АТО количество случаев нарушения режима тишины врагом увеличилось на десять по сравнению с сутками ранее — до сорока двух.

Такие данные обнародовал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Он отметил, что в самую же рождественскую ночь активность противника несколько уменьшилась, за исключением Мариупольского направления, где с первыми звездами на небе силы оккупанта применили артиллерию и минометы против украинских военных.

На Луганском направлении наибольшая активность бандформирований прошедшие сутки наблюдалась вблизи Крымского. Там вражеские обстрелы начались уже после захода солнца и продолжались почти 2 часа. При этом враг тяжелого вооружения не применял.

В обед противник в течение часа обстреливал из автоматических станковых гранатометов силы АТО в районе Новотошковского, что на Бахмутской трассе.

Также враг нарушал перемирие в Станице Луганской и в соседних с Попасной селах Новоалександровка и Новозвановка. Опять же, использование тяжелого вооружения противником на этих рубежах не было зафиксировано.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 9 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении вчера состоялось 6 вражеских обстрелов. Места боевой активности противника традиционные — поселок Луганское, Авдеевская промзона и подступы к Донецкому аэропорту. Тяжелое вооружение враг использовал лишь однажды, выпустив 3 мины в сторону сил АТО на Светлодарской дуге.

На Мариупольском направлении, как и ранее, количество вражеских обстрелов самое высокое — в два раза больше, чем на других двух, вместе взятых. Традиционно почти все случаи нарушения перемирия пришлись на приморские рубежи — участок фронта от Павлополя до Широкино.

Так, в Марьинке боевики провели две краткосрочные вооруженные провокации. Но на южных рубежах направления враг провел 25 обстрелов украинских позиций. При этом боевики использовали весь спектр имеющегося вооружения, за исключением реактивной артиллерии и танков. По подсчетам Генштаба, по нашим позициям на этом участке фронта было выпущено 50 минометных мин и 25 артснарядов. Мощные обстрелы из тяжелого вооружения произошли в Водяном и Широкино — они начались с наступлением темноты и продолжались с перерывами более двух часов.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое защитников получили ранения во время гранатометных обстрелов наших позиций вблизи Новотошковского.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Авдеевки в ночь на Рождество произошло боестолкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и бандой вражеских диверсантов.