В СБУ обвинили спецслужбы России: избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов

Киберпреступность — одна из самых сложных угроз, заявил Грицак.

В РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов lifeglobe.net

Российские спецслужбы избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "Укринформу".

"Да, большое количество хакерских атак осуществляется при участии спецслужб РФ. Скажу даже больше — Украина выбрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они попытаются взломать серверы любого украинского государственного учреждения и получить информацию. Здесь опять же полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски. По нашей информации, одна из вирусных программ, а именно Black Energy, которая была апробирована в Украине, потом использовалась российскими спецслужбами в странах Запада", — сказал Грицак.

В ответ на вопрос, способна ли Служба безопасности Украины противодействовать кибер-угрозам, он анонсировал создание специальной лаборатории, что улучшит ситуацию.

"Киберпреступность — одна из самых сложных угроз и требует четкого и пропорционального ответа. Именно поэтому на ее предупреждение должны быть направлены действия не только СБУ, но и всех ведомств, в компетенцию которых непосредственно входит защита госучреждений от кибератак. Нам помогают, в частности, американские коллеги. В ближайшее время на средства Трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности по противодействию киберугрозам", — отметил глава СБУ.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины фиксируют недостаточный уровень информационной защищенности и профессиональной квалификации IТ-специалистов в отдельных государственных учреждениях и на объектах инфраструктуры.

"В сегодняшних условиях это не та вещь, на которой можно экономить. Убытки от атак и утечки важной информации будут стоить гораздо дороже", — убежден Грицак.

Он добавил, что по инициативе СБУ государственным учреждениям запретили использовать антивирусные программы российского происхождения, "через которые спецслужбы РФ пытаются получить несанкционированный доступ к информационным ресурсам".

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил Россию: дестабилизирует финансово-банковский сектор Украины путем кибератак.