В СБУ обвинили зама мэра Вышгорода: хранил и продавал наркотики

У чиновника нашли кокаин, амфетамин и марихуану, отметили в спецслужбе.

Найденные у чиновника наркотики ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ разоблачили заместителяв незаконном хранении и реализации наркотиков, чиновника также подозревают в хищении бюджетных средств.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

По ее данным, зам вместе со служащими горсовета причастен к незаконному завладению госсредств, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах.

"Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов", — отмечается в сообщении.

При этом часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками. Сотрудники совместно с прокуратурой и Нацполицией провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела.

Изъяты финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения средствами. Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного городскому бюджету.

В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителя городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков.

Найденные у чиновника наркотики ssu.gov.ua

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему растраты бюджетных средств в сумме более 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны, были задержаны две "шишки" из оборонного ведомства.

Фото: ssu.gov.ua