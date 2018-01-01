В СБУ опровергли попытку ареста Саакашвили

"Альфы" возле отеля нет и не было, заявили в ведомстве.

Михаил Саакашвили обвинил Петра Порошенко в попытке своего ареста. Фото: кадр из видео

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о попытке задержания спецназом "Альфа" бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Альфы там нет и не было. Эта информация не соответствует действительности", – сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины отметили, что не располагают информацией о данной ситуации.

Ранее сторонники бывшего президента Грузии сообщили, что лидера партии "Рух новых сил" попытались захватить ввозле киевской гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv, где в настощий момент пребывает Саакашвили. По их информации, к отелю приехали сотрудники "Альфы", однако охрана отеля их не пустила внутрь, так как у силовиков отсутствовали необходимые судебные документы.

В комментарии прессе политик заявил, что попытка задержания была, а ее инициатором стал президент Петр Порошенко. Также оппозиционер оскорбил главу государства, назвав его "барыгой, который стал бандитом".

Напомним, 5 февраля, Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы Украины по делу о предоставлении экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области, а ныне лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Накануне задержания генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что если экс-главе Одесской ОГА откажут в политическом убежище в Украине, он будет добровольно или принудительно депортирован.