В СБУ предупредили: РФ готовит провокации в Украине на акциях памяти Героев Небесной сотни

Ткачук отметил, что в Киеве в течение 18-22 февраля планируется проведение около 18 различных массовых мероприятий.

УНИАН

Во время проведения мероприятий памяти Героев Небесной сотни Россия готовит провокации.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Аппарата СБУ Александр Ткачук, сообщает УНИАН.

"В очередной раз мы видим, что Российская Федерация пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков", — сказал он.

Ткачук отметил, что на сегодняшний день только в Киеве в течение 18-22 февраля планируется проведение около 18 различных массовых мероприятий.

"В подготовке восьми из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев", — сказал он и отметил, что "из этих восьми три таких мероприятия организуются с территории Российской Федерации".

Напомним, ранее сообщалось, что во время акций в годовщину Революции достоинства в Киеве было предупреждение о возможных провокациях.