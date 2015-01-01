В СБУ предупредили Савченко: обнародование списков заложников боевиков может навредить пленным

С Савченко проведут разъяснительную работу, заявил Тандит.

Пленные на Донбассе Reuters

В СБУ выступают против обнародования народным депутатом Надеждой Савченко списков военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что публикация списков украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России, может навредить самим пленным и их родственникам. Поэтому с Савченко проведут разъяснительную работу по этому поводу.

"Списки, конечно же, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. Мы в 2014 и 2015 году ловили мошенников, которые получали какую-то закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые незаконно находились в Донецке и Луганске", — сказал Тандит.

По его словам, эти списки нельзя использовать в каких-либо корыстных целях, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром.

"Вопрос в том, для чего эти списки публиковать. Нам ни в коем случае нельзя распространять информацию, которая может навредить не только ребятам, которые находятся там, а также их близким, родственникам", — отметил советник СБУ.

Он утвердительно ответил на вопрос, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", — сказал Тандит.

Как сообщалось, недавно Савченко написала на своей странице в Facebook о намерении опубликовать в ближайшее время списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.