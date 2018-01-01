В СБУ раскрыли подробности разговора Грицака с российским пранкером: cамое интересное было в конце

Главе Службы безопасности Украины позвонили на публичный номер, отметил руководитель аппарата главы спецслужбы.

Самое интересное в беседе между Василием Грицаком и российским пранкером было в конце, отметил руководитель аппарата главы СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины — Василия Грицака — генерал Игорь Гуськов сообщил, что был обнародован не весь разговор пранкера из РФ Владимира Кузнецова (Вован) с председателем ведомства от имени российского журналиста Аркадия Бабченко

Самое интересное было в конце беседы, рассказал Гуськов BBC News Украина.

"… глава СБУ трижды назвал человека другим именем, которое не касается Бабченко, и отметил: "А вы кто, вы же не настоящий Бабченко?". После этого лицо просто отключилось", — заявил собеседник.

Генерал добавил, что Грицаку позвонили на публичный номер, его он дает людям, которым доверяет. "… этот номер не секрет. Он есть у круга лиц, не связанных со Службой безопасности", — сказал Гуськов.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Лексус) похвастались розыгрышем Василия Грицака от имени Аркадия Бабченко — рассказали главе СБУ, что на журналиста напали, когда он в центре Киева смотрел матч Чемпионата мира по футболу 2018 Россия — Испания.

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