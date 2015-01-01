В СБУ рассказали, как могут наказать кандидата в президенты Франции за скандальное заявление о Крыме

Слова Марин Ле Пен "не являются официальным заявлением власти Французской Республики", отметил Ткачук.

Марин Ле Пен Reuters

Кандидату на пост президента Франциииз-за заявления, что"не была незаконной" может грозить запрет на въезд в Украину.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

В то же время он подчеркнул, что слова политика "не являются официальным заявлением власти Французской Республики".

"Что касается СБУ, мы оставляем право действовать в соответствии с теми заключениями, к которым придем. Это может быть и запрет на въезд на территорию нашего государства этому лицу, другие ограничения, которые могут касаться иностранцев", — отметил чиновник.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не является незаконной", а также заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".