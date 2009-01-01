В СБУ рассказали, как спецслужбы РФ запустили в Украине сепаратистские псевдогромады

Первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году.
Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов на брифинге, сообщает "Лига".
"Они (псевдогромады — ред.) искусственно созданы спецслужбами РФ", — заявил он.
По словам Гуськова, первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году, а активизация ячеек сепаратистов началась в 2012 году.
Сейчас в СБУ выделяют три основных направления: "Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу".
"Первое — территориальные громады публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе — псевдотерриториальные громады, которые категорически против, чтобы их регистрировали. И третье – это "казацкие" организации: о них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более двухсот", — уточнил Гуськов.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни суд дал сепаратисту пять лет тюрьмы.