В СБУ рассказали, как спецслужбы РФ запустили в Украине сепаратистские псевдогромады

Первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году.

В Украине активизировались сепаратистские псевдогромады politica-ua.com

Российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию при помощи фейковых территориальных громад.

Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов на брифинге, сообщает "Лига".

"Они (псевдогромады — ред.) искусственно созданы спецслужбами РФ", — заявил он.

По словам Гуськова, первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году, а активизация ячеек сепаратистов началась в 2012 году.

Сейчас в СБУ выделяют три основных направления: "Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу".

"Первое — территориальные громады публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе — псевдотерриториальные громады, которые категорически против, чтобы их регистрировали. И третье – это "казацкие" организации: о них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более двухсот", — уточнил Гуськов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни суд дал сепаратисту пять лет тюрьмы.