В СБУ рассказали, кому боевики хотят отдать "отжатые" украинские предприятия на Донбассе

Большинство наиболее привлекательных украинских экономических активов на Донбассе кураторы РФ планируют передать структурам олигарха Курченко.

Сергей Курченко

СБУ заявляет о перехвате телефонного разговора главаря ДНР Александра Захарченко , в ходе которого он заявляет, что с завтрашнего дня ряд "национализированных" украинских предприятий на оккупированном Донбассе перейдут под контроль фирмы, которая контролируется в Москве бизнесменом, приближенным к экс-президенту Украины Виктору Януковичу — Сергеем Курченко.

Фрагмент разговора обнародован на сайте Службы безопасности Украины.

"Смотри, пришла бумага — завтра все предприятия, которые идут у нас по списку, должны быть в Москве на улице Краснопресненская, 12. Это офис компании "Велес", как по мне, или "Капитал", или "Менеджмент", которая принадлежит Курченко", — заявляет Захарченко в ходе этого разговора.

Как заявили в пресс-центре СБУ, "разговор доказывает, что большинство наиболее привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донбасса российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который сбежал в Россию".

"Понятно, что налоги от "национализированных" предприятий вследствие блокады не будут поступать в украинский бюджет, а все доходы окажутся в "кошельке" экс-президента Украины Януковича", — отметили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, он объявлен в розыск.

Как сообщалось, сегодня, 1 марта, главарь ДНР Александр Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий украинской юрисдикции на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, ранее был опубликован перехват разговора Захарченко о захвате украинских предприятий на Донбассе.

Видео: Служба безпеки України.