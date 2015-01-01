В СБУ рассказали, на сколько лет кандидату в президенты Франции могут запретить въезд в Украину

Спецслужба уже направила письмо в МИД для согласования "наказания", отметил Ткачук.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
По его словам, 3 января спецслужба направила письмо во внешнеполитическое ведомство.
"Если наша позиция будет поддержана МИД о запрете въезда на территорию Украины для госпожи Ле Пен, то мы еще будем определяться, на сколько лет запретить въезд", — отметил чиновник.
Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма "не является незаконной", а также заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".