В СЦКК обвинили Россию: делает невозможным восстановление инфраструктуры Донбасса

Неотложного решения ремонтно-восстановительных работ требуют объекты, расположенные вблизи линии разграничения сторон.

РФ делает невозможным восстановление инфраструктуры Донбасса informator.su

Затягивание с предоставлением гарантий безопасности со стороны руководства боевиков делает невозможным восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Попытки российской стороны СЦКК устраниться и направить украинскую сторону Совместного центра к решению вопросов о содействии в предоставлении гарантий безопасности для планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса на прямые договоренности с непризнанным Украиной и мировым сообществом так называемым руководством на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) являются нелегитимными и неконструктивными", — говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что неотложного решения ремонтно-восстановительных работ требуют объекты, расположенные вблизи линии разграничения сторон: укрепление противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя третьей очереди на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой области) и ремонт газопроводов-отводов к газораспределительным станциям, вблизи населенных пунктов Марьинка и Крымское.

Подчеркивается, что украинская сторона СЦКК в кратчайшие сроки обеспечила получение гарантий безопасности со стороны Вооруженных Сил Украины относительно заявок при проведении ремонтно-восстановительных работ, при этом со стороны ОРДО и ОРЛО таких гарантий нет.

"Неконструктивная позиция российской стороны СЦКК и затягивание предоставления по вине представителей ОРДО и ОРЛО таких гарантий приведет к невозможности выполнить вышеуказанные работы из-за ухудшения погодных условий и обострения гуманитарной ситуации в районах населенных пунктов Марьинка и Крымское, а также росту угрозы чрезвычайной ситуации по загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофы в районе населенного пункта Новгородское", — сказано в сообщении.

Ввиду этого, украинская сторона СЦКК призвала российскую сторону Совместного центра применить свое влияние на руководство ОРДО и ОРЛО и заставить их предоставить письменные гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР боевики испытали новый вид запрещенного оружия.