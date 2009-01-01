В Сенате обнадежили Украину: США меняют политику по предоставлению оружия

Инхоф поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения.

США меняют политику по предоставлению оружия Украине 112.ua

По вопросу предоставления Украине оборонительного оружия администрация США приближается к изменению своей политики.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джим Инхоф, сообщает "Голос Америки".

"В предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется", — заявил Инхоф в обращении к претенденту на должность заместителя по вопросам политика министра обороны США Джону Руду.

Сенатор подчеркнул, что поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения.

"Я считаю, что важно поддержать Украину перед лицом агрессии России. Прошлой осенью я посетил Киев в составе торговой делегации США, и имел возможность встретиться с президентом Украины, министром обороны, советником по национальной безопасности и другими", — рассказал Инхоф.

По его словам, он понял, что украинцы ведут сложный бой с русскими, которые нарушили суверенитет Украины.

"Я считаю, что важно направить президенту Путину и другим сигнал, что мы готовы поддержать украинцев в этом вопросе. Потому что я убежден, что президент Путин иногда считает, что Запад проявляет слабость", — подчеркнул Инхоф.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают три варианта предоставления летальное оружие для Украины.