В сети появилась видеозапись задержания Саакашвили

Ролик был записан камерами видеонаблюдения ресторана "Сулугуни".

Предыдущее задержание Саакашвили в декабре 2017-го 112.ua

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесчины, а ныне лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили , которого накануне выдворили из Украины в Польшу,во вторник, 13 февраля, опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись своего задержания в Киеве.

Ролик был снят камерами наблюдения в столичном ресторане "Сулугуни". В записи видно, как в заведение забегают люди в камуфляже, которые валят Саакашвили на пол, а затем силой выводят на улицу. При этом один из силовиков крепко схватил политика за прическу.

В описании к видеоролику на странице Саакашвили в соцсети Facebook сообщается, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Напомним, ранее политик озвучил планы по возвращению в Украину.