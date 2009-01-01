В Севастополе бунтуют морпехи: жалования нет, к "командировке" в Сирию готовятся за свой счет

Морпехи возмущены невыплатой денежного обеспечения за выполнение задач за рубежом.

Российские морпехи в Севастополе УНИАН

На временнонаблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава ВС РФ, что связано с неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением российских военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, личный состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Черноморского флота ВС РФ, который проходит подготовку для участия в боевых действиях на территории Сирии, вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне.

При этом, военнослужащие выражают возмущение невыплатой денежного обеспечения за выполнение задач за рубежом, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что из Сирии в Севастополь доставлены тела 26 погибших военнослужащих из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.