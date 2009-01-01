В Севастополе суд оккупантов дал украинскому "диверсанту" пять лет тюрьмы

Суд зачел год, который Штыбликов провел под стражей во время следствия.

Дмитрий Штыбликов получил 5 лет тюрьмы

В Севастополе подконтрольный российским оккупантам городской суд приговорил украинского "диверсанта" Дмитрия Штыбликова к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.

Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель Севастопольского городского суда.

ФСБ РФ называла Штыбликова сотрудником украинских спецслужба, в Минобороны Украины это неоднократно опровергали.

"В данный срок суд зачел год, который Штыбликов провел под стражей во время следствия — то есть, ему осталось четыре года. Дело рассмотрено в особом порядке", — сказал представитель суда.

При этом, он утверждает, что Штыбликов признал вину по всем пунктам обвинения.

Отметим, что задержанного ФСБ РФ в ноябре прошлого года по подозрению в диверсионной деятельности, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием.