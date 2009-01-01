В Севастополе суд оккупантов дал украинскому "диверсанту" пять лет тюрьмы

Суд зачел год, который Штыбликов провел под стражей во время следствия.
Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель Севастопольского городского суда.
ФСБ РФ называла Штыбликова сотрудником украинских спецслужба, в Минобороны Украины это неоднократно опровергали.
"В данный срок суд зачел год, который Штыбликов провел под стражей во время следствия — то есть, ему осталось четыре года. Дело рассмотрено в особом порядке", — сказал представитель суда.
При этом, он утверждает, что Штыбликов признал вину по всем пунктам обвинения.
Отметим, что задержанного ФСБ РФ в ноябре прошлого года по подозрению в диверсионной деятельности, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием.