В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

Сегодня на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

Во вторник, 21 марта, вс начала суток и до 18 часов боевики 36 раз стреляли по позициям силовиков, горячее всего было на

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, открывали огонь из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении противник из 120- и 82-мм минометов атаковал защитников Луганского, Авдеевки, Опытного, шахты "Бутовка" и поселка Пески.

Под Зайцево и Луганским враг бил из гранатометов и пулеметов. Под вечер злоумышленники использовали танк и противотанковые ракетные комплексы против бойцов, которые защищают шахту "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции воинов у Новозвановки и Крымского.

На Мариупольском террористы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковали защитников Водяного, Гнутово, а также Павлополя. "В Николаевке работал снайпер", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что в ходе спецоперации (началась в апреле 2014 года) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 629 украинских военнослужащих.

Видео: Військове телебачення України