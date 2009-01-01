В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

Сегодня на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, открывали огонь из тяжелого вооружения.
На Донецком направлении противник из 120- и 82-мм минометов атаковал защитников Луганского, Авдеевки, Опытного, шахты "Бутовка" и поселка Пески.
Под Зайцево и Луганским враг бил из гранатометов и пулеметов. Под вечер злоумышленники использовали танк и противотанковые ракетные комплексы против бойцов, которые защищают шахту "Бутовка".
На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции воинов у Новозвановки и Крымского.
На Мариупольском террористы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковали защитников Водяного, Гнутово, а также Павлополя. "В Николаевке работал снайпер", — добавили в штабе.
Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что в ходе спецоперации (началась в апреле 2014 года) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 629 украинских военнослужащих.