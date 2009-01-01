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В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

Сегодня, 19:00

Сегодня на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

боевики, Луганск 04
Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters
Во вторник, 21 марта, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики 36 раз стреляли по позициям силовиков, горячее всего было на Донецком направлении.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, открывали огонь из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении противник из 120- и 82-мм минометов атаковал защитников Луганского, Авдеевки, Опытного, шахты "Бутовка" и поселка Пески.

Под Зайцево и Луганским враг бил из гранатометов и пулеметов. Под вечер злоумышленники использовали танк и противотанковые ракетные комплексы против бойцов, которые защищают шахту "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции воинов у Новозвановки и Крымского. 

На Мариупольском террористы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковали защитников Водяного, Гнутово, а также Павлополя. "В Николаевке работал снайпер", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что в ходе спецоперации (началась в апреле 2014 года) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 629 украинских военнослужащих

Видео: Військове телебачення України

Теги:  
АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, штаб АТО
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