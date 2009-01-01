В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на фронте

Вчера на Донбассе боевики почти 20 раз стреляли.

Каска, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 8 ноября, террористы 19 раз нарушил, в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — ранены, а еще один — получил боевую травму.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что вчера вечером наиболее горячо было на Луганском направлении.

Там боевики из пехотного вооружения обстреливали опорные пункты возле Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одной из атак около 18 часов был ранен наш воин, а еще один — получил боевую травму.

На Приморском направлении во второй половине дня злоумышленники на протяжении 30 минут били из 120 и 82-мм минометов и вооружения БМП по защитникам Павлополя. На Донецком направлении они у Зайцево применили противотанковые гранатометы и пулеметы.

"Всего за прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Огнем в ответ украинские войска 13 раз жестко подавляли активность противника", — отметили в штабе.

Ранее военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в зоне АТО на Луганщине во время противостояния с диверсантами погиб боец 58-й бригады отдельной мотопехотной бригады ВСУ Антон Мишко.

Видео: Військове телебачення України