В штабе АТО назвали самые "горячие" направления на Донбассе

Сегодня на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По данным ведомства, наши воины открывали ответный огонь.
На Луганском направлении ночью террористы из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции "Донец".
На Донецком днем враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливал укрепления сил АТО в районе промзоны Авдеевки, а у Песков применял вооружение БМП.
На Приморском направлении под утро противник около часа вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. "Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу из пехотного вооружения", — добавили в штабе.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на Донбассе российское оккупационное командование скрыто устраивает провокации против сил АТО, отдавая распоряжения об обстрелах украинских подразделений с целью вызова ответного огня во время передвижения в указанных районах миссии ОБСЕ.