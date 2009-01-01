В штабе АТО назвали самые "горячие" направления на Донбассе

Сегодня на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

Во вторник, 10 октября, вс начала суток и до 18 часов боевики не прекращали нарушать "режим тишины", обстреливая украинских военнослужащих, основная активность противника сохранялась на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, наши воины открывали ответный огонь.

На Луганском направлении ночью террористы из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции "Донец".

На Донецком днем враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливал укрепления сил АТО в районе промзоны Авдеевки, а у Песков применял вооружение БМП.

На Приморском направлении под утро противник около часа вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. "Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу из пехотного вооружения", — добавили в штабе.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на Донбассе российское оккупационное командование скрыто устраивает провокации против сил АТО, отдавая распоряжения об обстрелах украинских подразделений с целью вызова ответного огня во время передвижения в указанных районах миссии ОБСЕ.

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