В штабе АТО обвинили боевиков: активно применяли запрещенное оружие

Сегодня противник бил из танков у Авдеевки.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы активно применяли оружие, калибр которого превышает 100 мм (запрещено Минскими соглашениями — Ред.).
На Донецком направлении ночью на протяжении почти двух часов дважды били из танка вблизи Авдеевки, на подступах к городу выпустили 10 мин калибром 120 мм и 13 — калибром 82 мм.
Также злоумышленники обстреливали промзону Авдеевки из гранатометов различных видов. Возле Песков укрепления сил АТО попали под огонь вражеского 120-мм миномета, а у Каменки противник использовал стрелковое оружие.
На Приморском направлении террористы били из 82-мм миномета на окраинах Талаковки, а из гранатометов — вблизи Гнутово. Кроме того, под огонь крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты воинов возле Марьинки.
На Луганском направлении была "тишина". "В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет", — добавили в штабе.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (18-24 сентября) в зоне спецоперации были уничтожены 11 боевиков, 19 — ранены.