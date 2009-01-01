В штабе АТО обвинили боевиков: активно применяли запрещенное оружие

Сегодня противник бил из танков у Авдеевки.

Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com

В среду, 27 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики семь раз нарушили, обстреляв позиции украинских воинов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы активно применяли оружие, калибр которого превышает 100 мм (запрещено Минскими соглашениями — Ред.).

На Донецком направлении ночью на протяжении почти двух часов дважды били из танка вблизи Авдеевки, на подступах к городу выпустили 10 мин калибром 120 мм и 13 — калибром 82 мм.

Также злоумышленники обстреливали промзону Авдеевки из гранатометов различных видов. Возле Песков укрепления сил АТО попали под огонь вражеского 120-мм миномета, а у Каменки противник использовал стрелковое оружие.

На Приморском направлении террористы били из 82-мм миномета на окраинах Талаковки, а из гранатометов — вблизи Гнутово. Кроме того, под огонь крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты воинов возле Марьинки.

На Луганском направлении была "тишина". "В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (18-24 сентября) в зоне спецоперации были уничтожены 11 боевиков, 19 — ранены.

Видео: Військове телебачення України