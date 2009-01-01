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В штабе АТО обвинили боевиков: активно применяли запрещенное оружие

Сегодня, 19:25

Сегодня противник бил из танков у Авдеевки.

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com
В среду, 27 сентября, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики семь раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских воинов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы активно применяли оружие, калибр которого превышает 100 мм (запрещено Минскими соглашениями Ред.).

На Донецком направлении ночью на протяжении почти двух часов дважды били из танка вблизи Авдеевки, на подступах к городу выпустили 10 мин калибром 120 мм и 13 — калибром 82 мм.

Также злоумышленники обстреливали промзону Авдеевки из гранатометов различных видов. Возле Песков укрепления сил АТО попали под огонь вражеского 120-мм миномета, а у Каменки противник использовал стрелковое оружие.

На Приморском направлении террористы били из 82-мм миномета на окраинах Талаковки, а из гранатометов — вблизи Гнутово. Кроме того, под огонь крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты воинов возле Марьинки.

На Луганском направлении была "тишина". "В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (18-24 сентября) в зоне спецоперации были уничтожены 11 боевиков, 19 — ранены.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Авдеевка, промзона, тишина, Минские соглашения
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