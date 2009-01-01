В штабе АТО обвинили боевиков: обостряют конфликт на Донбассе

На востоке нашей страны террористы за сутки десятки раз открывали огонь, ранены украинские защитники.

Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com

за прошлые сутки, 19 мая, боевики 55 раз стреляли по позициям украинских воинов, ранены четыре бойца.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке нашей страны остается сложной, с частичными признаками эскалации конфликта со стороны террористов.

"Все чаще враг применяет артиллерийское вооружение, использование которого строго запрещено Минскими договоренностями", — отметили в пресс-службе.

На Приморском направлении замечены 26 вражеских обстрелов. Вечером противник из 120 мм минометов обстреливал позиции в районе Широкино и Гнутово, опорные пункты у Широкино и Бердянского оказались под огнем из 122-мм артиллерийских систем.

Кроме того, бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки оккупанты применили, в частности, 82-мм минометы.

Одна из вражеских мин калибром 82 мм попала в жилой квартал Красногоровки. На Донецком направлении террористы 16 раз использовали оружие, самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки.

Вечером враг там атаковал воинов из 120- и 82-мм минометов, стрелкового оружия и гранатометов, возле Верхнеторецкого бил по укреплениям из 82-мм минометов и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял бойцов, которые держат оборону неподалеку Луганского.

На Луганском направлении замечены 13 фактов применения террористами оружия. Поздно вечером они обстреляли опорные пункты возле Троицкого из РСЗО "Град", 152- и 122-мм артиллерийских систем.

Также из 122-мм ствольной артиллерии били по позициям в районе Новоалександровки, а из 120- и 82-мм минометов — вблизи Новозвановки и Попасной. Возле Валуйского, Крымского и Станицы Луганской враги использовали стрелковое оружие и гранатометы.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014-го) на Донбассе погибли 2 тыс. 652 украинских воина из разных силовых ведомств. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України