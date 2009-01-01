В штабе АТО обвинили боевиков: сорвали разведение сил под Станицей

С 1 по 7 марта противник семь раз совершал обстрел указанного района с применением стрелкового оружия.

Боевики сорвали разведение сил под Станицей facebook.com/ato.news

Разведение сил в районе Станицы Луганской 7 марта не началось из-за систематического нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Согласно достигнутым в Минске договоренностям, главным условием для разведения сил и средств является безоговорочное соблюдение режима прекращения огня обеими сторонами в течение 7 суток. Вместе с тем, 7 марта, в районе Станицы Луганской разведение сторон не началось из-за систематического нарушения российско-оккупационными войсками режима "Тишина", — отметили в штабе.

Отмечается, что только с 1 по 7 марта противник семь раз совершал обстрел указанного района с применением стрелкового оружия. О зафиксированных нарушениях был своевременно информирован Совместный центр контроля и координации прекращения огня на линии разграничения сторон, добавили в штабе.

"Указанное в очередной раз продемонстрировало нежелание противоположной стороны выполнять взятые на себя обязательства", — отмечается в сообщении.

Отметим, что 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября — в Петровском.

Отвод сил возле Станицы Луганской из-за обстрелов российско-террористических войск переносился уже несколько раз.

Напомним, ранее сообщалось, что охранка ЛНР состряпала дезу о спецназе ВСУ у Авдеевки.