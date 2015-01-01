В штабе АТО обвинили оккупантов: стреляли на всех направлениях

На Донбассе за сутки боевики десятки раз окрывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По данным ведомства, оккупанты продолжали обстрелы на всех направлениях.
"На Мариупольском — из 122-мм артиллерии обстреляно Широкино", — отметили в пресс-службе.
По населенному пункту и Водяному враг бил и из 120-ти и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия атаковал Талаковку, Марьинку, Павлополь, Широкино и Водяное. По Широкино также работал снайпер.
На Донецком — из 120-ти и 82-мм минометов стрелял по Новгородскому, Луганскому и Авдеевке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по Травневому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому, Пивденное обстрелял из зенитных установок.
"На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке", — добавили в штабе.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на новогодние и рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.