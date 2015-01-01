В штабе АТО обвинили оккупантов: стреляли на всех направлениях

На Донбассе за сутки боевики десятки раз окрывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 27 декабря, боевики 44 раза обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, оккупанты продолжали обстрелы на всех направлениях.

"На Мариупольском — из 122-мм артиллерии обстреляно Широкино", — отметили в пресс-службе.

По населенному пункту и Водяному враг бил и из 120-ти и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия атаковал Талаковку, Марьинку, Павлополь, Широкино и Водяное. По Широкино также работал снайпер.

На Донецком — из 120-ти и 82-мм минометов стрелял по Новгородскому, Луганскому и Авдеевке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по Травневому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому, Пивденное обстрелял из зенитных установок.

"На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке", — добавили в штабе.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на новогодние и рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України