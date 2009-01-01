В штабе АТО обвинили Россию: тормозит ремонтные работы под Авдеевкой

Под Авдеевкой должны были начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры.

Российская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ограничила количество рабочих для проведения ремонтных работ на Донбассе

Как передает "ДС", об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В штабе напомнили, что с целью дальнейшей стабилизации ситуации на Донецком направлении 3 февраля первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг направил предложение о введении режима тишины. В частности, предполагалось, что режим прекращения огня должен был начаться с 8.00 5 февраля в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески и двумя районами Донецка. После этого должны были начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры.

"Вооруженные Силы Украины и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня полностью поддержали эту инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в штабе, российская сторона СЦКК по состоянию на 06.00 воскресенья, 5 февраля, в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек (в то время, когда для их качественного выполнения необходимо минимум 30 человек).

"Такой неконструктивный подход к решению гуманитарных проблем значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса", — убеждены в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что под Авдеевкой силы АТО отразили вражеский штурм.