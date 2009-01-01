В штабе АТО предупредили: боевики могут чаще нарушать "Минск" из-за праздника в России

Сегодня на Донбассе террористы, в частности, открывали огонь из вооружения танка.

Боевик на Донбассе, иллюстрация warfare.com.ua

В субботу, 18 ноября, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики десять раз нарушили "режим тишины" , обстреляв позиции украинских воинов, наши защитники в половине случаев давали противнику адекватный ответ.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на протяжении ближайших суток не исключено увеличение количества провокаций из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями, из-за того, что завтра в РФ отмечают день российских ракетных войск и артиллерии.

На Луганском направлении террористы открывали огонь из 120-мм минометов возле Троицкого, из вооружения БМП обстреливали силы АТО недалеко от Луганского и Зайцево, а из гранатомета — в районе Желтого.

На Донецком направлении у Водяного злоумышленники неоднократно били из гранатометов, 120-мм минометов, вооружения танка, использовали стрелковое оружие. Также шесть разрывов 120-мм мин зафиксированы возле Опытного.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в районе поселка Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) Донецкой области была уничтожена передовая пулеметная точка боевиков, в нее "прилетело что-то тяжелое".

Видео: Військове телебачення України