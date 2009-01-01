В штабе АТО предупредили: боевики могут чаще нарушать "Минск" из-за праздника в России

Сегодня на Донбассе террористы, в частности, открывали огонь из вооружения танка.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, на протяжении ближайших суток не исключено увеличение количества провокаций из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями, из-за того, что завтра в РФ отмечают день российских ракетных войск и артиллерии.
На Луганском направлении террористы открывали огонь из 120-мм минометов возле Троицкого, из вооружения БМП обстреливали силы АТО недалеко от Луганского и Зайцево, а из гранатомета — в районе Желтого.
На Донецком направлении у Водяного злоумышленники неоднократно били из гранатометов, 120-мм минометов, вооружения танка, использовали стрелковое оружие. Также шесть разрывов 120-мм мин зафиксированы возле Опытного.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в районе поселка Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) Донецкой области была уничтожена передовая пулеметная точка боевиков, в нее "прилетело что-то тяжелое".