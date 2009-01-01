В штабе АТО раскрыли, где на Донбассе сегодня было горячее всего

Террористы более 10 раз открывали огонь, ранены три защитника Украины.

Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com

В пятницу, 8 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики 14 раз нарушили, ранены три украинских воина.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что горячее всего было на Приморском направлении.

На Донецком направлении террористы четыре раза атаковали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов укрепления на окраинах Авдеевки, дважды — у Зайцево.

Также под вражеским огнем оказались опорные пункты около шахты "Бутовка". На Приморском направлении злоумышленники применили гранатометы в районе Павлополя и Широкино.

Двое бойцов получили ранения в результате гранатометного обстрела окраин Марьинки и Красногоровки, также около Марьинки одного воина ранил вражеский снайпер. На Луганском направлении противник бил из гранатомета возле Крымского.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.

Видео: Військове телебачення України