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В штабе АТО рассказали о новом "оружии" боевиков

Сегодня, 15:58

Террористы пытаются поджечь поля перед позициями защитников Украины трассирующими пулями или осветительными минами.

Боевики
Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com
В зоне АТО на Донбассе террористы резко изменили тактику ведения боевых действий, умышленные поджоги — их новое оружие.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны боевики начали действовать более цинично.

"Линия разграничения остается более-менее неизменной уже длительное время… в так называемой "серой зоне" накопилось немало сухостоя и сухой травы", — отметили в пресс-службе.

Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону позиций защитников Украины, противник трассирующими пулями или осветительными минами пытается поджечь поля перед ВОПами (взводными опорными пунктами — Ред.).

По данным штаба, "после возгорания полей по наблюдательным пунктам Вооруженных Сил Украины начинают работать снайперские пары и ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия".

"Цель врага очевидна — уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и тому подобное. А также максимально причинить вред передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции. Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев", — добавили в штабе.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня сообщила, что на Донбассе боевики ДНР и ЛНР используют тактику "выжженной земли", нарушая Минские соглашения для урегулирования конфликта.

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АТО, Донбасс, боевики, тактика, оружие, поджоги, ВСУ, позиции, серая зона
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