В штабе АТО рассказали о новом "оружии" боевиков

Террористы пытаются поджечь поля перед позициями защитников Украины трассирующими пулями или осветительными минами.

Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com

террористы резко изменили тактику ведения боевых действий,— их новое оружие.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны боевики начали действовать более цинично.

"Линия разграничения остается более-менее неизменной уже длительное время… в так называемой "серой зоне" накопилось немало сухостоя и сухой травы", — отметили в пресс-службе.

Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону позиций защитников Украины, противник трассирующими пулями или осветительными минами пытается поджечь поля перед ВОПами (взводными опорными пунктами — Ред.).

По данным штаба, "после возгорания полей по наблюдательным пунктам Вооруженных Сил Украины начинают работать снайперские пары и ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия".

"Цель врага очевидна — уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и тому подобное. А также максимально причинить вред передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции. Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев", — добавили в штабе.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня сообщила, что на Донбассе боевики ДНР и ЛНР используют тактику "выжженной земли", нарушая Минские соглашения для урегулирования конфликта.