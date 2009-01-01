В штабе АТО рассказали о новом "оружии" боевиков

Террористы пытаются поджечь поля перед позициями защитников Украины трассирующими пулями или осветительными минами.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны боевики начали действовать более цинично.
"Линия разграничения остается более-менее неизменной уже длительное время… в так называемой "серой зоне" накопилось немало сухостоя и сухой травы", — отметили в пресс-службе.
Пользуясь восточным ветром, который постоянно дует в сторону позиций защитников Украины, противник трассирующими пулями или осветительными минами пытается поджечь поля перед ВОПами (взводными опорными пунктами — Ред.).
По данным штаба, "после возгорания полей по наблюдательным пунктам Вооруженных Сил Украины начинают работать снайперские пары и ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия".
"Цель врага очевидна — уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерного заграждения, минные поля и тому подобное. А также максимально причинить вред передовым линиям обороны, выявить и демаскировать наши новые огневые точки и позиции. Также во время пожара враг пытается выявить пункты управления, идентифицировать командиров всех звеньев", — добавили в штабе.
Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня сообщила, что на Донбассе боевики ДНР и ЛНР используют тактику "выжженной земли", нарушая Минские соглашения для урегулирования конфликта.