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В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе была "тишина"

Сегодня, 08:17

На востоке нашей страны за сутки террористы более 20 раз открывали огонь.

Обстрел, боевики
Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua
За прошлые сутки, 29 августа, в зоне АТО на Донбассе боевики 21 раз нарушили "режим тишины", обстреляв украинских воинов, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении в конце суток сохранялась "тишина".

"Определенное напряжение и дальше сохраняется в районе Авдеевской промзоны (Донецкое направление Ред.)", — отметили в пресс-службе.

Там вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг из стрелкового оружия бил по укреплениям неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении злоумышленники применяли крупнокалиберные пулеметы на окраинах Водяного, Лебединского и Талаковки, обстрелы были недолгими.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Авдеевка, промзона, тишина
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