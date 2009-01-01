В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе была "тишина"

На востоке нашей страны за сутки террористы более 20 раз открывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении в конце суток сохранялась "тишина".
"Определенное напряжение и дальше сохраняется в районе Авдеевской промзоны (Донецкое направление — Ред.)", — отметили в пресс-службе.
Там вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг из стрелкового оружия бил по укреплениям неподалеку Зайцево.
На Приморском направлении злоумышленники применяли крупнокалиберные пулеметы на окраинах Водяного, Лебединского и Талаковки, обстрелы были недолгими.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.