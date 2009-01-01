В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе была "тишина"

На востоке нашей страны за сутки террористы более 20 раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

За прошлые сутки, 29 августа, вбоевики 21 раз нарушили, обстреляв украинских воинов, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении в конце суток сохранялась "тишина".

"Определенное напряжение и дальше сохраняется в районе Авдеевской промзоны (Донецкое направление — Ред.)", — отметили в пресс-службе.

Там вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг из стрелкового оружия бил по укреплениям неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении злоумышленники применяли крупнокалиберные пулеметы на окраинах Водяного, Лебединского и Талаковки, обстрелы были недолгими.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України