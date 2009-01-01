В штабе АТО рассказали хорошие новости с Донбасса

Сегодня боевики несколько раз нарушили "тишину".

Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com

В четверг, 19 октября, вбоевики уменьшили количество обстрелов украинских воинов, никто из наших защитников не погиб и не был ранен.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что с начала суток и до 18 часов террористы пять раз нарушили "режим тишины", используя пехотное вооружение.

На Донецком направлении ночью враг из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды бил по защитникам Авдеевки, из этого же оружия днем почти час обстреливал опорные пункты воинов возле шахты "Бутовка" и Зайцево.

На Мариупольском направлении около 10 часов под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки. "Во время двух обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни наших военных, Вооруженные Силы Украины применяли оружие на поражение противника", — добавили в штабе.

Ранее боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев написал, что в ночь на 19 октября в районе захваченной Горловки Донецкой области боевики понесли потери — убиты два террориста, а три — ранены.

Видео: Військове телебачення України