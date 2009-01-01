В штабе АТО рассказали хорошие новости с фронта

Сегодня на Донбассе боевики десятки раз открывали огонь.

Оружие, иллюстрация Reuters

В понедельник, 20 февраля, вс начала суток и до 18 часов боевики 40 раз стреляли, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

В частности, на Мариупольском из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Старогнатовку, Гнутово, Водяное и Широкино.

По трем последним и Новотроицкому враги вели огонь снайперы. На Донецком направлении противник из 82-мм минометов атаковал Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия злоумышленники били по Авдеевке, Каменке, Луганскому, Зайцево и Желтому, Опытное неоднократно атаковали из вооружения БМП. По Авдеевке также работали снайперы.

"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов — Новозвановку", — добавили в штабе.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України