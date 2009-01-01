В штабе АТО рассказали, как военные принуждали боевиков к миру

Вчера на востоке нашей страны террористы 16 раз стреляли.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что наши бойцы 13 раз ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениям оружия принуждали противника к миру.
"В конце прошлых суток в районе АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций... на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение", — отмечается в сообщении.
На Луганском после 18 часов враг трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского. На Приморском направлении под огонь из этого же оружия попал опорный пункт неподалеку Лебединского.
На Донецком в конце суток террористы применили гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки, шахты "Бутовка", а из пулеметов обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.
Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.