В штабе АТО рассказали, как военные принуждали боевиков к миру

Вчера на востоке нашей страны террористы 16 раз стреляли.

Боевик на Донбассе, иллюстрация twitter.com/dubovoyslavyans

за прошлые сутки, 2 ноября, боевики 16 раз нарушили— открывали огонь на трех направлениях, ранен один украинский военный.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы 13 раз ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениям оружия принуждали противника к миру.

"В конце прошлых суток в районе АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций... на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение", — отмечается в сообщении.

На Луганском после 18 часов враг трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского. На Приморском направлении под огонь из этого же оружия попал опорный пункт неподалеку Лебединского.

На Донецком в конце суток террористы применили гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки, шахты "Бутовка", а из пулеметов обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.

Видео: Військове телебачення України