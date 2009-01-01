В штабе АТО рассказали, какие районы на Донбассе занимают бойцы ВСУ

Все подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минскими соглашениями.

Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

В штабе АТО отрицают информацию о якобы продвижении на Донбассе подразделений Вооруженных Сил Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что недавно появилась информация, что воинские подразделения отдельной механизированной бригады вроде прошли вперед на два километра и закрепилось в районе Светлодарской дуги.

"Информация о продвижении подразделений Вооруженных Сил Украины вперед и занятии новых позиций по линии фронта, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности", — отметили в штабе.

"Пресс-центр Штаба АТО сообщает, что все подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минскими соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в результате вражеского обстрела на Бахмутской трассе.