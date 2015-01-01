В штабе АТО рассказали о неудачах боевиков возле Светлодарской дуги: есть раненые

Сегодня на востоке нашей страны террористы десятки раз открывали огонь

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В пятницу, 23 декабря, втрижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, с начала суток на Донбассе террористы 30 раз открывали огонь, два из них — по населенному пункту.

"На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов стреляли по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, противник атаковал Широкино из вооружения БМП, Новотроицкое — из гранатометов.

На Донецком направлении из 152-мм артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного Пахаря, огонь из 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из 120 и 82-мм минометов, гранатометов атакованы Авдеевка и Верхнеторецкое, из 152-мм артиллерии — Мироновка. На Луганском направлении под огонь 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил, что 22 декабря в Луганском Донецкой области в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, два — ранены.

Видео: Військове телебачення України