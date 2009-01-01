В штабе АТО рассказали о тактике боевиков ЛДНР

В украинской стороне СЦКК считают, что террористы незаинтересованы в разрешении конфликта на Донбассе мирным путем.

Боевики на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

незаконные вооруженные формирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР используют, нарушаядля урегулирования конфликта.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК), говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, террористы, применяя зажигательные боеприпасы, намеренно поджигают поля и лесополосы на линии разграничения сторон с целью вытеснения подразделений ВСУ с занимаемых ими позиций.

"… в течение последних нескольких дней было отмечено применение такой тактики действий в районах населенных пунктов Зайцево, Катериновка, Марьинка, Новотошковское и Верхнеторецкое", — отметили в пресс-службе.

В СЦКК считают, что "сознательное игнорирование боевиками негативных последствий опустошения земли свидетельствует об отсутствии заинтересованности в разрешении конфликта мирным путем".

Ранее в штабе АТО сообщили, что 18 августа на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", стреляя из разного оружия, под Крымским Луганской области между украинскими военными и врагом было огневое противостояние, ранен один наш боец.