В штабе АТО рассказали об угрозе прорыва боевиков на Донбассе

Говорить о серьезном обострении на фронте, в частности в районе Павлополя, причин нет.

Позиции сил АТО, иллюстрация. facebook.com/ato.news/

У российско-оккупационных войск и боевиков ДНР-ЛНР нет возможности провести крупномасштабное наступление и прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал руководитель пресс-центра штаба спецоперации на Донбассе Антон Миронович сообщил в комментарии "Апострофу".

По его словам, говорить о серьезном обострении на фронте, в частности в районе Павлополя, причин нет.

"В районе Павлополя, как и по всей зоне АТО, возможностей для прорыва боевиков нет. Там сосредоточены наши большие силы, подтянуты серьезные резервы, и поводов для беспокойства нет", — отметил Миронович.

В то же время, боевики продолжают использовать тяжелое вооружение: в Луганской области пару дней назад у них отработали "Грады" и тяжелая артиллерия 152-й калибра, из Донецкого аэропорта и района Спартака у них постоянно работает артиллерия 122 калибра.

"Но говорить о том, что у них есть силы для прорыва, я бы не стал", – подытожил Миронович.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов со стороны боевиков позиций ВСУ на Донбассе.

Напомним, 16 мая в Минобороны сообщили, что боевики готовятся к прорыву в районе Павлополя.