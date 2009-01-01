В штабе АТО рассказали плохие новости с фронта

На Донбассе сегодня террористы десятки раз открывали огонь из разного оружия.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В четверг, 16 февраля, вс начала суток и до 18 часов боевики 35 раз стреляли, погибли трое украинских военнослужащих, четверо — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь на трех направлениях.

"На Донецком из минометов различных калибров обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое", — отметили в пресс-службе.

Также Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево враг атаковал из гранатометов и стрелкового оружия. По последнему работал снайпер. На Луганском направлении из 120- и 82-мм враг бил по Крымскому, из гранатометов и стрелкового оружия — по Лобачево, Новоалександровке.

"На Мариупольском направлении из 120-мм минометов захватчики обстреливали Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия — Марьинку, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово", — добавили в штабе.

По Широкино боевики вели огонь из вооружения БМП, а из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.

Ранее СМИ писали, что под Авдеевкой после значительных потерь ряды противника пополнили наемники с Кавказа — дагестанцы и "кадыровцы". Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.

Видео: Військове телебачення України