В штабе объяснили, почему боевики не рискуют атаковать ВСУ на Светлодарской дуге

Ночь была "горячей" на других направлениях, в частности террористы обстреляли Красногоровку и Авдеевку.

Силы АТО, иллюстрация ZN.UA

Об этом заявил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает "112 Украина".

"Ночью (22 декабря. — ред.) было спокойно, вчера было совсем неспокойно, там использовали помимо прочего и 122-мм артиллерию, правда, атаковать наши позиции или вернуть те, которые потеряли боевики, уже не пытаются. После того, как на следующий день, после того, как состоялся первый бой, они снова пытались атаковать несколькими группами, и после того, как практически потеряли одну из групп, они больше не пытались атаковать", — сказал он.

Ночь была "горячей" на других направлениях, в частности террористы обстреляли Красногоровку и Авдеевку.

"Ночь также прошла не совсем спокойно. С 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия боевики дважды вели огонь — один раз по Красногоровке, один раз по Авдеевке", — добавил Матюхин.

Накануне в Днепропетровскую больницу имени Мечникова доставили пятерых бойцов со Светлодарской дуги, один из них — в крайне тяжелом состоянии, рассказал главврач медзаведения Сергей Рыженко.

"Вчера доставили 5 тяжелораненых бойцов, один из них в крайне тяжелом состоянии. Ему 29 лет. У него минно-взрывная рана головы, проникающая рана головного мозга, раны лица, глаз, а также раны правой ноги. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему делали операцию, в 4:50 только закончили, надеемся, что он выживет. Другие идут на поправку", — сказал Рыженко.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал три направления, где боевики до одури боятся наступления ВСУ.

фото: zn.ua